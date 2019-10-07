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Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor.

07.10.2019 10:46Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor
Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor.

Birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli, 2020 yılında yapılacak önemli bir etkinliği daha organize edecek. 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası(JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada 50'nin üzerinde ülkeden 800'ü milli olmak üzere 2.500 sporcunun yarışması bekleniyor.

İngiltere ve Slovenya'nın yanı sıra Türk Milli Takımı'nın da katıldığı ilk resmi antrenman kampı Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'teki alanlarda düzenlendi. 13-21 Ekim tarihlerinde ise Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'te bulunan kamp merkezlerinde ikinci antrenman programı gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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