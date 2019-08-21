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Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Serbest Kadın Bayrak Takımı, Türkiye rekoru kırdı.

21.08.2019 14:50 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Serbest Kadın Bayrak Takımı, Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden organizasyonda Gizem Güvenç, Beril Böcekler, Doğa Babacan ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan 4x200 metre Serbest Kadın Bayrak Takımı'nın 8.14.15'lik dereceyle 17-18 yaş Türkiye rekorunu kırdığı kaydedildi.
Açıklamada, Berke Saka'nın ise 100 metre sırtüstünde 56.92'lik derecesiyle yine kendisine ait olan 15-16 yaş Türkiye rekorunu egale ettiği belirtildi.
Demirkan Demir'in de 100 metre kurbağalamada 1.01.38'lik derecesiyle 10'unculuk elde ettiği bildirildi.

Macaristan, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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