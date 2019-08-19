Haberler» Spor» Haber

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.

19.08.2019 16:50 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonada Türkiye, 19 sporcuyla mücadele edecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar:
Aleyna Özkan, Beril Böcekler, Gizem Güvenç, Sudem Denizli, Zehra Duru Bilgin, Merve Tuncel, Deniz Ertan, Doğa Babacan, Defne Taçyıldız, Defne Coşkun
Erkekler:
Baturalp Ünlü, Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Mert Ali Satır, Berke Saka, Demirkan Demir, Derin Hansoy, Emir Şimşek, Bora Gülşen

Macaristan, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:24   Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları çekildi
18:22   TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası yok
18:21   Minik taraftar bayram harçlığını Başkan Nalbant'a teslim etti
18:18   Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak?
18:12   Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
18:09   Son dakika: Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
18:02   Muğlaspor'da başkanvekili Tahir Ünsal istifa etti