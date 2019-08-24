Dünya gençliği mirasına sahip çıkıyor

Yıldırım Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi UNESCO Bursa Alan Başkanlığı ve Gençlik Merkezleri Servisi paydaşlığında Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Almanya, Japonya, Meksika ve Madagaskar ülkeden 13 gönüllü genç, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yer alan Cumalıkızık'ta 'Uluslararası Gönüllü Çalışma Etkinliği' kapsamında çevre temizliği gerçekleştirdi. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak, Cumalıkızık bölgesinin tanıtımına katkı sunmak ve farklı kültürlerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Gençlik Servisleri Merkezi tarafından gerçekleştirilen gönüllü çalışma programı kapsamında farklı ülkelerden gençler Yıldırım'da buluştu. Cumalıkızık bölgesinde yer alan piknik alanında gerçekleştirilen temizlikte, çevreye zarar veren insan kaynaklı atıkları toplayan gençler, tarihi 700 yıl öncesine dayanan Cumalıkızık mirasına sahip çıktı. UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu da, çevre temizliği yapılan alanı ziyaret ederek genç gönüllülere eşlik etti.

GENÇLERE KÜLTÜR VE TARİH BİLİNCİ AŞILANIYOR

Bursa'da gönüllülerle beraber 10 gün sürecek etkinlikler çerçevesinde ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alanları konuklara tanıttıklarını, ardından Cumalıkızık'taki piknik alanında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, "Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Alan Başkanlığı olarak Gençlik Merkezleri Servisi ile iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğimiz, Yıldırım'ın ve Bursa'nın tanıtımı açısından da önem arz ediyor. Bursa'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan alanların 3'ü Yıldırım'da bulunuyor. Bu anlamda Yıldırım Belediyesi ile aktif olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu alanlardaki sorunları çözme, olumlu yanları ön plana çıkarma ve olumsuzlukları giderme konusunda iş birliği yapıyoruz. Bu mirası gelecek nesillere başarılı bir şekilde taşıyabilmek için gençlerimize de bu kültür ve tarih bilincini verebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Bursa'nın tarihi ve UNESCO süreci ile ilgili bilgilendirme yaparak genç gönüllü öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Dostoğlu, bu anlamlı projede yer aldıkları için gönüllülere ve paydaş kurumlara teşekkürlerini iletti.