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Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 82 bin 145'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 82 bin 145'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 431 bin 375'e yükselirken; 301 bin 417 kişi de tedavi edildi.

08.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:12
Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 82 bin 145'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 82 bin 145'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 431 bin 375'e yükselirken; 301 bin 417 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 7 bin 329 kişi yaşamını yitirirken; 83 bin 191 kişide daha virüs tespit edildi.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya 'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 127'ye yükselirken; vaka sayısı da 135 bin 586'ya çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 872'YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 872'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 62 bin 589'a çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 399 BİN 886

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 399 bin 886 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 907 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 107 bin 663'e; 2 bin 16 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 110 bin 70 kişide virüs tespit edildiği ve 10 bin 343 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 141 bin 942'ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 45'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 6 bin 171'e, vaka sayısının da 55 bin 949'a çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Wuhan, Dünya
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