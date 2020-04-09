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Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 88 bin 529'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 88 bin 529'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 519 bin 195'e yükselirken; 330 bin 862 kişi de tedavi edildi.

09.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:27
Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 88 bin 529'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 88 bin 529'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 519 bin 195'e yükselirken; 330 bin 862 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 6 bin 384 kişi yaşamını yitirirken; 87 bin 820 kişide daha virüs tespit edildi.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya 'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 669'a yükselirken; vaka sayısı da 139 bin 422'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 993'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 993'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 64 bin 586'ya çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 435 BİN 160

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 435 bin 160 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 797 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 113 bin 296'ya çıkarken; 2 bin 349 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 112 bin 950 kişide virüs tespit edildiği ve 10 bin 869 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 148 bin 220'ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 792'ye çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 7 bin 97'ye, vaka sayısının da 60 bin 733'e çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Wuhan, Dünya
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