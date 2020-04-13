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Dünya genelinde en fazla vaka ABD'de

Korona virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor.

13.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:42
Korona virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor. En fazla vakanın olduğu ABD'de de bir günde 1831 kişi hayatını kaybetti. Korona virüsü yenen ingiltere Başbakanı da taburcu oldu. Korona virüs dünya genelinde 1 milyon 800 binden fazla kişiye bulaştı, 110 binden fazla insan da bu salgın nedeniyle can verdi. Dünya, kovid-19'la mücadele ediyor.
EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU ÜLKELER
ABD
İSPANYA
İTALYA
FRANSA
ALMANYA
İNGİLTERE
ÇİN
İRAN
Son 24 saatte ABD'de 1831, İngiltere 'de 737, İspanya 'da 619, İtalya 'da 431, İran'da 117 kişi daha hayatını kaybetti. Son verilerin ardından ölü sayısı en fazla olan ABD'yi, İtalya, İspanya, Frans a ve İngiltere takip ediyor. Öte yandan korona virüsü yenen İngiltere başbakanı Boris Johnson hastaneden taburcu edildi. İyileşen Johnson ilk iş ülkesinin paskalya bayramını kutladı.
(İHA) Dünya genelinde en fazla vaka ABD’de

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, İtalya, Güncel
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