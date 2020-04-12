Dünya genelinde korona virüs 1 milyon 750 binden fazla kişiye bulaştı
Korona virüs kasıp kavurmaya devam ediyor.
12.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:56
Avrupa'da son 24 saatte ölenlerin sayısı ise şu şekilde:
AVRUPA'DA 24 SAATLİK ÖLÜ SAYILARI
HOLLANDA 1316
İNGİLTERE 917
FRANSA 643
İTALYA 619
İSPANYA 510
İRAN 125
Salgının vurduğu Hindistan'da da sokağa çıkma yasağı uzatıldı. 14 Nisan'da bitmesi beklenen yasak, 2 hafta daha uzadı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Afrika'da da halk zor günler geçiriyor. Birçok insan çalışamadığı için açlık tehlikesi ile karşı karşıya.
Gıda yardımı yapılırken yaşanan bu izdiham ise durumun boyutunu gözler önüne seriyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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