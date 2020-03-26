Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı

Dünya genelinde korona virüsü vakaları 509 bin 477'ye ulaştı.

26.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:35
Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı
Dünya genelinde korona virüsü vakaları 509 bin 477'ye ulaştı. Korona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 4'de yükseldi.
Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs küresel olarak etkisini arttırmaya devam ediyor. Dünya genelinde onaylanan vaka sayısı 509 bin 477'ye ulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 4'de yükseldi, öte yandan iyileşenler sayısı 122 bin 226 olarak kaydedildi.
Korona virüsüne bağlı ölümlerin en fazla arttığı ülke olan İtalya , Çin'i geçerek en fazla ölümün olduğu ülke konumuna yerleşti. İtalya'da şu ana kadar 80 bin 539 korona virüs vakası rapor edildi. Bu vakalardan 8 bin 165'i hayatını kaybetti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
New York’ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı Haberler
New York'ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı Haberler
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak

Son Dakika Güncel Haberleri

21:56: Zeytinburnu'nda polisten minibüslerde Kovid-19 denetimi - Haber 21:55: "Evde kal" farkındalığı için ana haber bültenini evden sundu - Haber 21:55: Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı - Haber 21:55: Karabük Valiliği: "Gerekli izinler alınınca ülkelerine gidişi sağlanacaktır" - Haber 21:54: Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi (2) - Haber 20:53: Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü - Haber 20:30: New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:28: Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı - Magazin 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber