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Dünya genelinde korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı

Dünya genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 115'e yükseldi.

04.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:40
Dünya genelinde korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Dünya genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 115'e yükseldi.
Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs küresel olarak etkisini arttırmaya devam ediyor. Korona virüs, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu ülkelerinde günlük hayatı durdurdu. Dünya genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 115'e yükseldi. Dünyada korona virüs vaka sayısı ise 1 milyon 130 bin 547'ye ulaştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel
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