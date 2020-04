Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 120 bine yükseldi

Kaynak: İHA

Korona virüs ile mücadelede ülkeler tedbirlerini arttırırken dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bine yükseldi.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs yayılmaya devam ederken dünyada bilanço da artıyor. Bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı ve karantina kararı almasına rağmen vaka sayıları ve can kayıpları artıyor. Dünya genelinde ölü sayısı 120 bine yükseldi.ABD, 23 bin 644 can kaybı, 587 bin 173 vaka sayısı ile salgından en fazla etkilenen ülke oldu. Ölü sayısı bakımından ABD'den sonra ise Avrupa ülkeleri geliyor. 20 bin 465 ölü sayısıyla ikinci sırada yer alan İtalya'da vaka sayısı 159 bin 516 oldu. İspanya'da ise toplam can kaybı sayısı 18 bin 056'ya, vaka sayısı 172 bin 541'e yükseldi. Fransa'da korona virüsten ölenlerin sayı 14 bin 967, vaka sayısı ise 136 bin 779 oldu. Birleşik Krallık'ta ise 11 bin 329 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, 88 bin 249 vaka tespit edildi. Almanya'da 3 bin 194 kişi korona nedeniyle hayatını kaybederken, vaka sayısı 130 bin 72 olarak açıklandı.İran'da ölü sayısı 4 bin 585 olurken vaka sayısı 73 bin 303'e yükseldi. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de ise korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 341. Ülkede 89 yeni korona vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki korona virüs vaka sayısı 82 bin 249 oldu. Vaka sayısının 61 bin 49 olduğu Türkiye'de ise toplam ölü sayısı bin 296'ya yükseldi.(İHA)