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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 114 bin 270 ölü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 114 bin 270'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 853 bin 604'e yükselirken; 427 bin 801 kişi de tedavi edildi.

13.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:34
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 114 bin 270 ölü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 114 bin 270'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 853 bin 604'e yükselirken; 427 bin 801 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 209'a yükselirken; vaka sayısı da 166 bin 931'e çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 474'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 474'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 71 bin 686'ya çıktığını açıkladı.

ABD'DE VAKA SAYISI 560 BİN 433

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 560 bin 433 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 115 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 2 milyon 816 bin 674 test yapıldığı bildirildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 156 bin 363 olurken, 19 bin 899 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 127 bin 854'e çıkarken; 3 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 132 bin 591 kişide virüs tespit edildiği ve 14 bin 393 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükselirken, hasta sayısı 84 bin 279 oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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