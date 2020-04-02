Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 47 bin 256'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 47 bin 256'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak 937 bin 567'ye yükselirken; 194 bin 311 kişi de tedavi edildi.

02.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:24
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 47 bin 256'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 47 bin 256'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak 937 bin 567'ye yükselirken; 194 bin 311 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte 4 bin 911 kişi yaşamını yitirdi, 77 bin 386 kişide daha virüs tespit edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 13 bin 155'e yükselirken; vaka sayısı da 110 bin 574'e çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 36'YA YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 36'ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 47 bin 593'e çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 216 BİN 721

ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin'i ve İtalya'yı geçti. 216 bin 721 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 138 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 77 bin 981'e yükselirken; 931 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 57 bin 763 kişide virüs tespit edildiği ve 4 bin 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 104 bin 118'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 387'ye çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 2 bin 357'ye, vaka sayısının da 29 bin 865'e çıktığı belirtildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 47 bin 256'ya yükseldi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Pentagon’a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası Haberler
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü Haberler
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haberler
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı

Son Dakika Dünya Haberleri

10:00: Artvin'de köy muhtarlığı kendi karantinasını oluşturdu - Haberler 10:00: Polisten sosyal mesafeyi korumak için tebeşirli önlem - Haberler 09:57: Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı - Haberler 09:55: Fırat Kalkanı Bölgesinde 14 terörist öldürüldü - Haberler 09:54: Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: "Ben buranın havasını götüremez... - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:36: İstanabul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi - Haberler 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı 09:15: Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi - Haberler 09:13: 7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı - Haberler 08:28: ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti - Haberler 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu