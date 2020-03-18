Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 198 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 198 bini aştı.
18.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:28
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 198 bini aştı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi
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