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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 198 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 198 bini aştı.

18.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:28
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 198 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 198 bini aştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi

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