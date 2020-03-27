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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 533 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 533 bini aştı.

27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 533 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 533 bini aştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 533 bini geçti - Ekonomi

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