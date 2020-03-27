Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 533 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 533 bini aştı.
27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 533 bini aştı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi