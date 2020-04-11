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Dünya Genelinde Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 100 Bini Aştı!

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

11.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:52
Dünya Genelinde Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 100 Bini Aştı!
Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini aştı.

Açıklanan son bilgilere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınından dolayı 100 bin 260 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 647 bin 624'e yükseldi.

Koronavirüs Nedeniyle En Fazla Can Kaybı Olan Ülkeler

Yeni tip koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybı İtalya 'da yaşandı. İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınından dolayı 18.849 kişi hayatını kaybetti. İkinci sırada 17.919 can kaybı ile Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Üçüncü sırada 15.970 ölüm sayısı ile İspanya bulunuyor. Dördüncü sırada 12.210 can kaybı ile Fransa yer alırken beşinci sırada 8.958 ölüm sayısı ile İngiltere bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de 3.336 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs salgını şu ana kadar 200 ülke ve bölgede görüldü. Dünya genelinde 1 milyon 178 bin 256 aktif enfekte vaka yer alıyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Teknoloji
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