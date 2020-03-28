Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle boşalan cadde ve sokakların havadan görüntüleri
Budapeşte'nin ıssız sokaklarından Brezilya'nın bomboş sahillerine; dünyanın cadde ve sokakları belki de hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştıView on euronews.
28.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:48
Budapeşte'nin ıssız sokaklarından Brezilya 'nın bomboş sahillerine; dünyanın cadde ve sokakları belki de hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştıView on euronews
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Kaynak: Euronews.com