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Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle boşalan cadde ve sokakların havadan görüntüleri

Budapeşte'nin ıssız sokaklarından Brezilya'nın bomboş sahillerine; dünyanın cadde ve sokakları belki de hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştıView on euronews.

28.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:48
Budapeşte'nin ıssız sokaklarından Brezilya 'nın bomboş sahillerine; dünyanın cadde ve sokakları belki de hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştıView on euronews
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Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle boşalan cadde ve sokakların havadan görüntüleri

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Brezilya, Dünya

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