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Dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 600 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 602 bin 262'ye ulaştı.

28.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:01
Dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 600 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 602 bin 262'ye ulaştı. Ölü sayısı ise 27 bin 889'a yükseldi.

Koronavirüs, dünyada yayılmaya devam ediyor. 24 saatlik verilere göre, 25 Mart'ta 41 bin 523 kişide koronavirüs tespit edilirken; bugün 69 bin 474 yeni vaka tespit edildi. Yapılan test oranının artmasıyla birlikte koronavirüslü hastaların sayısında kritik yükselişler görülüyor.

Şu anda dünyada en çok koronavirüslü hastanın bulunduğu ülke ABD oldu. ABD'de 104 bin 837 vaka bulunurken; ardından 86 bin 498 vakayla İtalya geliyor. Hastalığın ortaya çıktığı Çin 81 bin 996 vaka ile üçüncü sırada yer alırken 65 bin 719 vakayla İspanya dördüncü, 53 bin 340 vakayla da Almanya beşinci sırada.

Yapılan test sayısının artmasıyla vaka sayılarının da arttığı görüldü. Uzmanlara göre, testleri pozitif çıkan kişilerin izole edilmesiyle, uzun vadede yeni vakaların ortaya çıkma oranı azalacak.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya

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