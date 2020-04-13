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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesinde yer alan verilere göre, dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı. Virüs bulaşan 440 bini aşkın hasta ise iyileşti.

13.04.2020 21:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 900 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldmeter" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 903 bin 73'e ulaştı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE ABD OLDU

En çok vaka görülen ülke 573 bin 827 ile ABD oldu, bu ülkeyi 169 bin 469 vakayla İspanya , 159 bin 516 ile İtalya , 136 bin 779 ile Fransa , 128 bin 92 ile Almanya ve 88 bin 621 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 160 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (73 bin 303), Türkiye (61 bin 49), Belçika (30 bin 589), Hollanda (26 bin 551), İsviçre (25 bin 688), Kanada (25 bin 546), Brezilya (22 bin 720), Rusya (18 bin 328), Portekiz (16 bin 934), Avusturya (14 bin 37), İsrail (11 bin 235), İsveç (10 bin 948), İrlanda (10 bin 647) Güney Kore (10 bin 537) ve Hindistan (10 bin 453)."

SALGIN 210 ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 118 bin 362 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 440 bini aşkın hasta ise iyileşti. Hala 1 milyon 345 bin 639 kişinin tedavisi devam ediyor.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, İtalya, Dünya, Güncel

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