Dünya genelinde koronavirüs vakası 200 bini geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 200 bini geçti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısının 200 bini geçtiği bildirildi. Virüs nedeniyle tüm dünyada ölenlerin sayısı 8 bin 10 kişi olurken, 82 bin 813 kişinin ise tedavi edildiği belirtildi. Son 24 saat içerisinde; Belçika 243, Avusturya 139, Malezya 117, ABD 113 kişide daha koronavirüs vakası görüldüğünü, Avustralya ise 110 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA