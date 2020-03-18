Dünya genelinde koronavirüs vakası 200 bini geçti
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 200 bini geçti.
18.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:03
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 200 bini geçti.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısının 200 bini geçtiği bildirildi. Virüs nedeniyle tüm dünyada ölenlerin sayısı 8 bin 10 kişi olurken, 82 bin 813 kişinin ise tedavi edildiği belirtildi. Son 24 saat içerisinde; Belçika 243, Avusturya 139, Malezya 117, ABD 113 kişide daha koronavirüs vakası görüldüğünü, Avustralya ise 110 kişinin öldüğünü duyurdu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya
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