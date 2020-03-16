Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 169 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçti.
16.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:55
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi
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