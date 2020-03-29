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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 664 bini geçti

Yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 664 bini aşarken, salgın nedeniyle toplam 30 bin 890 kişi de hayatını kaybetti.

29.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:21
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 664 bini geçti
Yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 664 bini aşarken, salgın nedeniyle toplam 30 bin 890 kişi de hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 664 bini geçti - Ekonomi

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