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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 800 bini geçti

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 800 bini aştı.

31.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:34
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 800 bini geçti
Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 800 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 801 bin 61'e ulaştı.
Yeni tip koronvirüsün en fazla görüldüğü ülke, 164 bin 359 vakayla ABD olurken; onu 101 bin 739 vakayla İtalya ve 94 bin 417 vakayla İspanya takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 518 vaka kayda geçti. 67 bin 51 vakanın görüldüğü Almanya, 44 bin 605 vakanın görüldüğü İran, 44 bin 550 vakanın görüldüğü Fransa, 22 bin 141 vakanın görüldüğü İngiltere, 16 bin 176 vakanın görüldüğü İsviçre, 12 bin 775 vakanın görüldüğü Belçika, 11 bin 750 vakanın görüldüğü Hollanda, 10 bin 827 vakanın görüldüğü Türkiye, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 38 bin 748 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Güncel
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