Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti.

16.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:12
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 bin 913, vaka sayısı 2 milyon 118 bin 713'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 33 bin 387 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 21 bin 645 ile İtalya, 19 bin 130 ile İspanya, 17 bin 167 ile Fransa, 13 bin 729 ile İngiltere, 4 bin 869 ile İran, 4 bin 857 ile Belçika ve 3 bin 856 ile Almanya takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında da 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise 3 bin 315 ile Hollanda, 1764 ile Brezilya, 1518 ile Türkiye, 1333 ile İsveç, 1281 ile İsviçre ve 1048 ile Kanada oldu.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 535 bin 249 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 441 bin 551 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Haberler ›› Güncel ››Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140 bini aştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:48: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü personelinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 19:46: IKBY'de sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:46: Rehber öğretmen 3D yazıcı ile siper maske üretti - Haber 19:44: 93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisi - Haber 19:44: Afrika ülkesi Esvatini'de Kovid-19'dan ilk ölüm - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 1415 hasta iyileşerek taburcu oldu - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi - Haberler