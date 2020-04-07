Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini geçti.

07.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:46
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 930, vaka sayısı ise 1 milyon 397 bin 165'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 127 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 897 can kaybıyla İspanya, 12 bin 227 ile ABD, 10 bin 328 ile Fransa, 6 bin 159 ile İngiltere ve 3 bin 872 ile İran takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 331 kişi hayatını kaybetti.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 35 kişi yaşamını yitirirken, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 101 can kaybıyla Hollanda ve 1905 ölümle Almanya oldu.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bini aştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:28: Kağıthane Belediyesi "Sosyal Denge Sözleşmesi"ni video konferansla imzaladı - Haber 22:27: TOKAT Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarından Berat Kandili duası - Haber 22:27: Jandarmanın koronavirüs önlemleri devam ediyor - Haber 22:25: Berat Kandili'nde camiler korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Haber 22:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı - Haber 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 21:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı - Haber 20:39: Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi - Haber 20:34: Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı - Haber 20:25: Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk - Haber 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası - Haber