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Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

10.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:46
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 260'a, vaka sayısı 1 milyon 647 bin 624'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 18 bin 849 kişinin hayatını kaybettiği İtalya 'da kayda geçti. Bu ülkeyi 17 bin 919 can kaybıyla ABD, 15 bin 970 ile İspanya, 12 bin 210 ile Fransa, 8 bin 958 ile İngiltere ve 4 bin 232 ile İran takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 336 kişi yaşamını yitirdi.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler, 3 bin 19 can kaybıyla Belçika, 2 bin 607 ile Almanya, 2 bin 511 ile Hollanda ve 1001 ile İsviçre oldu.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 369 bin 108 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 178 bin 256 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel
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