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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 700 bini aştı.

11.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:10
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 700 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bin 378'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 158 bin 273 vakayla İspanya , 147 bin 577 ile İtalya , 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 953 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:
İngiltere (73 bin 758), İran (68 bin 192), Türkiye (47 bin 29), Belçika (26 bin 667), İsviçre (24 bin 551), Hollanda (23 bin 97), Kanada (22 bin 148), Brezilya (19 bin 943), Portekiz (15 bin 472), Avusturya (13 bin 561), Rusya (11 bin 917), Güney Kore (10 bin 450) ve İsrail (10 bin 408).
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 102 bin 755 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 376 bin 548 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 221 bin 75 vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, İtalya, Güncel
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