Dünya genelinde vaka sayısı 160 bine yaklaştı
Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 160 bine yaklaştı.
15.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:38
Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 160 bine yaklaştı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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