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Dünya genelinde vaka sayısı 160 bine yaklaştı

Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 160 bine yaklaştı.

15.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:38
Dünya genelinde vaka sayısı 160 bine yaklaştı
Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 160 bine yaklaştı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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