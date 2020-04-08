Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı bir milyon 400 bini geçti

Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı.

08.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:07
Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Vaka sayısı bir milyon 400 bini aştı, 300 bin kişi iyileşti. Avrupa ülkelerinde de şu sıralar ilaç kıtlığı yaşanıyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bini aştı. En çok vaka görülen ülke 386 bin 104 ile ABD olurken, onu İspanya, İtalya , Fransa ve Almanya izledi.
Vaka sayıları 10 bini aşan ülkelerin sıralaması da şu şekilde:
VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER
İRAN
İNGİLTERE
TÜRKİYE
İSVİÇRE
BELÇİKA
HOLLANDA
KANADA
AVUSTURYA
PORTEKİZ
BREZİLYA
GÜNEY KORE
Dünyada 300 bin 601 kişi hastalığı atlatmayı başardı. Sağlığına kavuşan 77 bin 167 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısı en fazla ülke oldu.
Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla
EN FAZLA İYİLEŞME OLAN ÜLKELER
İSPANYA
ALMANYA
İRAN
İTALYA
ABD
FRANSA
Salgında ölüm oranı yüzde 5,6, iyileşme oranı ise yüzde 21,4 civarında seyrediyor. Salgının ağır seyrettiği İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bini aştı. Avrupa İlaç Ajansı bazı Avrupa Birliği ülkelerinde Covid-19 hastaları için kullanılan ilaçlarda kıtlık yaşanmaya başladığını açıkladı.
(İHA) Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı bir milyon 400 bini geçti

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Güncel

Haberin Videosu :

Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı bir milyon 400 bini geçti
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı bir milyon 400 bini geçti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:31: Başkan Çerçioğlu: "Roman vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmalıyız" - Haber 15:31: PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı - Haber 15:30: Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haber 15:30: Koronavirüsü yenen Erzurumlu doktor taburcu edildi - Haber 15:30: "Nene Hatun'un torunlarıyız" deyip Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:56: Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber