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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı

Vuhan'da ortaya çıkan, ilerleyen günlerde pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 1 milyon 200 binden fazla insana bulaştı. Salgında yaklaşık 65 bin kişi can verdi.

05.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:21

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "habermetre" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 203 bin 58'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 311 bin 635 ile ABD olurken, onu 126 bin 168 vakayla İspanya , 124 bin 632 vakayla İtalya ve 96 bin 92 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 669 vaka kayda geçti.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (89 bin 953), İran (55 bin 743), İngiltere (41 bin 903), Türkiye (23 bin 934), İsviçre (20 bin 505), Belçika (18 bin 431), Hollanda (16 bin 627), Kanada (14 bin 18), Avusturya (11 bin 781), Portekiz (10 bin 524), Brezilya (10 bin 360) ve Güney Kore (10 bin 237).

YAKLAŞIK 65 BİN KİŞİ CAN VERDİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 64 bin 743 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Almanya, İtalya, Güncel

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Tüm Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
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