Dünya Gıda Günü'ne özel kırmızı et seçmenin incelikleri

Bu noktada sağlıklı ve dengeli beslenmek için püf nokta doğru ürünü seçebilmek. Konu kırmızı et olunca güvenilir bilgiyi bulmak da zorlaşıyor. Bir asrı aşkın tecrübeye sahip Bonfilet, renginden tedarik sürecine kadar kırmızı et seçerken dikkat edilmesi gerekenleri et yemeyi sevenler ile paylaşıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme temasıyla kutlanacak Dünya Gıda Günü'nde Bonfilet, et seçmenin tüyolarını tüketicilerle paylaşıyor. Bonfilet COO'su ve Gıda Mühendisi Kemal Bozkuş et seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

ETİN RENGİ VE KOKUSU KENDİNİ ELE VERİYOR

Satın alacağınız etin tüketime uygun olup olmadığını anlamanız için birkaç önemli nokta var. Bunlardan birincisi etin rengi. Yeni kesilmiş bir et kadar olmasa da satın alacağınız etin canlı ve parlak kırmızı renge sahip olması gerekiyor. Aynı şekilde yüzeyinde aşırı ıslaklık ve yapışkanlık bulunmamasına dikkat edilmeli. Etin kendine has kokusundan farklı olarak ağırlaşmış bir kokuya sahip olmaması, ilaç ya da dezenfektan kokusu olmaması da dikkat edilmesi gereken noktalar arasında.

VETERİNER HEKİM MUAYENESİNDEN GEÇMELİ!

Tüketiciye sunulacak etin sağlık açısından risk yaratma ihtimalini önlemek için kesilecek hayvanların muhakkak veteriner hekim muayenesinden geçmesi gerektiğinin önemine değinen Bozkuş, kesim, parçalama ve paketlenmenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı tesislerde yapılmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT!

Uygunsuz saklama koşulları etin üzerinde zararlı mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam oluşturuyor. Tedarik sürecinde soğuk zincir şartlarında saklanmış olmasına ve ambalaj üzerinde hasar bulunmamasına bakılmalı. Eğer dondurulmuş bir ürün alınıyorsa, son kullanma tarihleri mutlaka kontrol edilmeli. Fazla alınan etleri tek kullanımlık paketler halinde bölerek derin dondurucuda muhafaza etmek ise sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan biri.

EN İYİ SATICI GÜVENDİĞİNİZ SATICI

Gıda tüketiminde en çok dikkat edilmesi gereken konu sağlıklı ve güvenilir olması. Etinizi aldığınız yeri tanır, üretimden sofranıza gelene kadar her aşamasına şahit olabileceğiniz bir marka seçerseniz, güvenle tüketebilirsiniz. 114 yıllık tecrübeye sahip Bonfilet, her aşamasında izlenebilirliği bulunan ürünleri ile et yemeyi sevenlere sağlıklı ve güvenilir gıda sunuyor.