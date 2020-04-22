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Dünya Gıda Programı'ndan kritik uyarı Açlık salgını kapıda

Dünya Gıda Programı'ndan kritik uyarı Açlık salgını kapıdaİtalya, (DHA) ' Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızlı yayılırken, Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley'tan kritik bir uyarı geldi.

22.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:43
Dünya Gıda Programı'ndan kritik uyarı Açlık salgını kapıda
İtalya, (DHA) ' Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızlı yayılırken, Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley'tan kritik bir uyarı geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Beasley, verdiği demeçte, dünyanın 'Açlık Salgınıyla' karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Dünya Gıda Programı'ndan dünyayı etksi altına alan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 36 ülkede kıtlık görülebilir uyarısı geldi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, dünyanın şu an sadece tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla değil aynı zamanda açlık salgınıyla da karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, En kötü senaryoya göre yaklaşık 36 ülkede kıtlık görülebilecek diye konuştu. BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans yoluyla katılan Beasley, savaşlar ve silahlı çatışmaların neden olduğu açlığın siviller üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirdi. Kovid-19 salgını başlamadan önce, 2020'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü insani krizin yaşanacağı konusunda uyarıda bulunduklarını belirten Beasley, Şu an sadece Kovid-19 salgınıyla değil aynı zamanda açlık salgınıyla karşı karşıyayız. ifadesini kullandı.
'HERGÜN 821 MİLYON KİŞİ AÇ YATIYOR'
Beasley, WFP'den yazılı olarak yayınladığı demecinde 'Bugün KOVID-19 ile sadece küresel sağlık salgınıyla değil aynı zamanda küresel bir insani felaketle karşı karşıya olduğumuzu vurgulamak istiyorum' ifadelerini kullandı. Beasley dünya genelinde her gün 821 milyon kişinin aç yattığını vurgulayarak koronavirüs salgını sebebiyle 130 milyon kişinin daha aç kalacağını ifade etti. 2020 yılının sonunda toplamda 265 milyon kişinin aç kalacağını ifade eden David Beasley, 'bu insanlara ulaşmalıyız' dedi.
BİRKAÇ AY İÇİNDE KITLIK BAŞLAYABİLİR
David Beasley, 'bu problemin giderilmemesi halinde 3 aylık süreçte er gün 300 bin kişi açlıktan ölecek. Bu rakama Kovid-19 salgının yarattığı açlık problemleri dahil değil' dedi. Okulların kapalı olmasından dolayı 370 milyon çocuğun okul yiyeceklerinden mahrum kaldığını vurgulayan Beasley, gıda tedarik zinciri sürecinin çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti. David Beasley 'Bugün bu konuda uyarıyı yapıyorum. Henüz kıtlık yok. Eğer şimdi hazırlanmazsak birkaç ay içinde çok ciddi birden fazla kıtlık yaşayacağız' dedi. Dünya Gıda Programı’ndan kritik uyarı Açlık salgını kapıda

Kaynak: DHA

Etiketler: David Beasley, DHA, Güncel
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