Dünya Gıda Programı Yemen'deki faaliyetlerini askıya alabilir

BİRLEŞMİŞ Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, Yemen'deki gıda yardımlarının "yanlış kişilere" gittiğinin tespit edildiğini belirterek, Husilerin kendilerine gerekli teminatları vermemesi durumunda bu hafta sonundan itibaren gıda yardımlarını kademeli olarak askıya alacaklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, konseye verdiği brifingde, Yemen'deki insani durumun çok ağır olduğunu belirterek, "20 milyon Yemenli için yeterli gıda olmamasına rağmen sadece insanları hayatta tutmak için yaptığımız işi yaparken vahşi bir direnişle karşı karşıya kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yardımına koşamadığımız çocukları düşünmeden uyuyamıyorum"

Beasley, bölgedeki yardımların ihtiyaç sahiplerinden ziyade "yanlış insanlara" gittiğinin tespit edildiğini belirtti.

Husiler ile WFP'nin çalışmalarını bağımsız ve herhangi bir engelle karşılaşmadan devam ettirmesi için güvence vermeleri konusunda anlaşmaya çalıştıklarını kaydeden Beasley, "Eğer istediğimiz güvenceleri alamazsak, büyük ihtimalle bu hafta sonundan itibaren bölgedeki gıda yardımlarımızı aşamalı olarak askıya almaya başlayacağız. Eğer askıya alırsak, yetersiz beslenen çocuklar, hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara yönelik beslenme programlarımızı da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Beasley, Yemen'deki insanlara gıda yardımı sağlamak için yeterli paraları olmasına rağmen ihtiyaç sahiplerine yeterli erişimleri olmadığını vurgulayarak, "Her gece yardımına koşamadığımız çocukları düşünmeden uyuyamıyorum." diye konuştu.

"Büyük resim hep aynı"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise Yemen'deki durumu, "Bugün Aslında Dündü" adlı filmdeki karakterin her gün aynı sabaha uyanması ve hiçbir şeyi değiştirememesine benzeterek, "Tıpkı bu filmdeki gibi benim brifinglerimdeki detaylar her ay değişiyor ancak büyük resim hep aynı." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki krizi "dünyanın en kötü insani kriz trajedisi" olarak niteleyen Lowcock, "Herkes daha farklı davranmaya hazır olana kadar Yemen'de hiçbir şey değişmeyecek." dedi.

"Savaş, barışı masadan kaldırabilir"

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths de Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırının da endişe verici olduğunu belirtti.

Griffiths, "Savaşın, barışı masadan kaldırabileceği konusunda defalarca uyarıda bulundum. Daha geniş bir bölgesel gerilim bağlamında da siyasi sürece yönelik riskler daha önce hiç bu kadar sert olmamıştı." diye konuştu.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in, geçen ay yayımlanan bir haberinde, son günlerde "açlığın zirve yaptığı" Yemen'e giden yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı, Husiler tarafından istismar edildiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA