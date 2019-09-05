Dünya gıda sektörü CNR'da tek çatı altında buluştu

CNR Food İstanbul'un açılışını yapan Çekya Başbakanı Andrej Babis, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde potansiyelin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Fuara kalabalık bir milli katılım sağladık. İki ülke arasındaki ticareti artırmak için CNR'ın düzenlediği türde fuarları bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Dünya gıda sektörünün yakından takip ettiği CNR Food İstanbul, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde CNR Ambalaj İstanbul – Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Özel Bölümü ile eş zamanlı olarak kapılarını açtı. Fuarcılık sektörünün lider firması CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık'ın düzenlediği; Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İBB), Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ile KOSGEB tarafından da desteklenen CNR Food İstanbul'un resmi açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çekya Başbakanı Andrej Babis gerçekleştirildi. Açılış törenine T.C. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Özer, Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKİB ) Yönetim Kurulu BaşkanıHüseyin Arslan, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz da katıldı. Bu yıl Çekya, Hindistan, Belarus ve İran'ın milli katılımıyla daha da güçlü hale gelen CNR Food İstanbul, 80.000 metrekare alanda 90 ülkeden 50.000 profesyonel alıcıyı, 18 ülkeden 109'u yabancı 2.000'den fazla marka ile buluşturuyor.

"Uluslararası başarımızla gurur duyuyoruz"

Fuarın açılış töreninde konuşan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Fuarımızda bu yıl Çekya, Hindistan, İran ve Belarus milli katılımının yanı sıra Ürdün, Tunus, Malezya, Bulgaristan, Polonya, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Özbekistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Vietnam ile birlikte 17 yabancı ülkeden katılımcı ağırlamaktayız" dedi. Çekya'nın CNR Food İstanbul'a 18 kişilik resmi heyet ile katılım sağlayarak, fuara verdiği önemi gösterdiğine dikkat çeken Ceyda Erem, "Türkiye ile ticari ilişkilerinde istikrarlı bir seyir izleyen Çekya'nın potansiyelini bizler de Türk iş dünyası olarak çok iyi değerlendirmeli ve mevcut ticari ilişkilerimizi hızla arttırmalıyız" dedi. CNR Food İstanbul'un uluslararası katılımcı sayısının geçen yıla göre yüzde 57 oranında arttığına dikkat çeken Ceyda Erem, "Bu yıl fuarımızı 90 ülkeden 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarımızın ilk günü yabancı ziyaretçi sayımızı yüzde 71 oranında artırdık. Türk gıda sektörünün sahip olduğu gücü dünyaya tanıtma vizyonuyla yola çıkan CNR Food İstanbul'un yakalamış olduğu bu uluslararası başarıdan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

"Türk Yemekleri ve Gıda Sektörünü Yakından Tanıdım"

Çekya Başbakanı Andrej Babis ise; yaptığı konuşmada iki gün boyunca Ankara'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerinden söz ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde temaslar yaptıklarını bildirdi. Türkiye'de 2 gün içerisinde birbirinden lezzetli Türk yemeklerini tatma fırsatı bulduğunu da ifade eden Andrej Babis, bu sayede Türk gıda sektörüne ilişkin de detaylı bilgi sahibi olduğunu kaydetti. Türkiye Çekya arasındaki ekonomik ilişkilerde potansiyelin her geçen gün daha da yükseldiğini vurgulayan Andrej Babis, "Bu nedenledir ki; CNR Food İstanbul Fuarı'na 35 kişilik bir milli katılım sağladık. İki ülke arasındaki ticareti artırmak için bu fuarı bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

"Gıda erişimi her insanın hakkı"

Türkiye'nin gıda sektöründe dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğunu belirten T.C. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise; ülkemizin tarım alanları, hijyen ve ambalajlama konularında dünyada önemli bir noktada olduğunu bildirdi. Son 17 yılda gerek kamu gerekse gıda üreticileri nezdinde pazarın geliştirilmesi açısından önemli adımlar attıklarını söyleyen Akif Özkaldı, bunların başında da ihracatın önündeki engellerin kaldırmasının geldiğini kaydetti.

"TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerimiz sürüyor"

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmasında gıda sektöründe 50 bin işletmede 500 bin kişinin istihdam edildiğine dikkat çekti. Gıda sektörüne TÜBİTAK ve KOSGEB'in verdiği desteklerden de söz eden Mehmet Fatih Kacır, 2018 yılında 186 projenin 86 milyon dolar destek aldığını, 2019 yılının ilk 8 ayında ise 689 projeye 53 milyon dolar destek sağladıklarını bildirdi. Bakanlığın milli teknoloji hamlesi projesine de değinen Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"İnsan hayatının sürekliliği gıdaya bağlı"

İTO Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Özer ise, konuşmasında CNR Food İstanbul'un gıda sektörünün nabzının attığı bir platform olduğunu belirtti. Fuarın gıda ve ambalaj sektörlerini tek çatı altında buluşturmasının önemine değinen Ahmet Özer, "İnsanlık için en stratejik sektör gıdadır. İnsan olarak her ihtiyacımızdan vazgeçebiliriz, ama yeme ve içmeden vazgeçmemiz mümkün değil. İnsan hayatının sürekliliği buna bağlıdır" dedi. Ahmet Özer ayrıca, CNR Food İstanbul'un gıda sektörü açısından ulusal, bölgesel ve uluslararası yönüyle stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

"İhracatımız büyüdü, Pazar çeşitliliğimiz arttı"

AKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ise konuşmasında yiyecek ve içecek sektörünün önemine değinerek, "İhracatımız büyüdüğü gibi pazar çeşitliliğimiz de artıyor. Bu tip fuarlar bizim için müşterilerimizi getirebileceğimiz önemli platformlardır. Bu anlamda CNR Food İstanbul'da da müşterilerimiz hem katılımcılarla hem de milli heyetlerle bir araya gelebiliyorlar. Her geçen yıl daha da büyüyen fuar sektörün buluşma noktası oldu" dedi.

"Gıda Fuarları Tek Çatı Altında Birleşmeli!"

Açılışta konuşan TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz ise, her yıl dış ticarette artıya geçen sektörün son 2 yıldır yaşanan iklimsel olaylar nedeniyle olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Türkiye'de bir gıda seferberliğinin başlatılması gerektiğini vurgulayan Şemsi Topuz, CNR çatısı altında tüm gıda üreticilerine seslenerek "Gıda fuarları ülkemizde artık tek çatı altında birleşmeli" dedi.