Kaynak: AA

MESUT VAROL - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, oluşturdukları "kökbörü" takımıyla 4. Dünya Göçebe Oyunlarında Türkiye'yi temsil etmek için karla kaplı zeminde antrenman yapıyor.Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 37 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, 5 bin yıllık ata sporlarını kurdukları Kökbörü Spor Kulübü ile yaşatmaya çalışıyor.Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünün Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağının duyurulmasının ardından hazırlıklarını sürdüren Kırgızlar, en doğal haliyle oynanan ve seyredildiği zaman tam bir savaş oyunu havası veren kökbörü (oğlak kapmaca) müsabakalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.Bakımlarını özel yaptıkları atlarının dayanıklılıklarını artırmak için haftanın belli günlerinde iki takım olarak köy meydanına gelen sporcular, zorlu antrenmanlarla müsabakalara hazırlanıyor.Karla kaplı zeminde yerdeki oğlak postunu kapmaya çalışan biniciler, zaman atlardan düşerek yaşadıkları tehlikeye rağmen post parçalanıncaya kadar mücadeleye devam ediyor. Mahalle sakinleri de bu çekişmeyi keyifle izliyor."Ayağı, eli kırılanlar oluyor"Binici Rıdvan Ufuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata sporları kökbörüyü yaşatmak ve geliştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.Yurt dışında düzenlenen birçok müsabakaya katılarak geleneklerini tanıtmaya çalıştıklarını anlatan Ufuk, "Tarihimizi unutturmamak için bu oyunu canlı tutuyoruz. Oyuna başlamadan bütün hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Takımlar belirlendikten sonra oyunda bir bütünlük içerisinde hareket ediyoruz." dedi.Dışarıdan bakıldığından çok kolay bir oyun gibi görünse de kökbörünün yorucu ve tehlikeli bir spor olduğunu ifade eden Ufuk, "Zaman zaman atlardan düşüyoruz ve atlar üzerimizden geçiyor. Burada ayağı, eli kırılanlar oluyor ama iyileştikten sonra yine oyuna devam ediyor. Çünkü bu bizim özümüzde var. Bu yıl çok kar yağdığı için zemin yumuşak. Bizler de bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu."Karda yaptığımız antrenman maçları daha zor"Mustafa Timur da Dünya Göçebe Oyunlarının dördüncüsünün Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olmasının kendilerini çok sevindirdiğini dile getirerek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktardı.Müsabakalara iki takım olarak hazırlandıklarına işaret eden Timur, şunları kaydetti:"Müsabakalar için yeni atlar aldık. Bunların eğitimine devam ediyoruz. Her geçen gün takımlara yeni oyuncular yetiştiriyoruz. Özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor. Köyümüzdeki bütün gençler bu spora ilgi duyuyor. Karda yaptığımız antrenman maçları daha yorucu ve zor. Karda atları durdurmak akrobasi teknikler gerektiriyor. Buna rağmen atlardan düşenler oluyor. Amacımız takımlarımızla en iyi şekilde hazırlanmak."