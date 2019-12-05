Haberler » Güncel » Dünya Gönüllüler Günü yürüyüşü - Haber

Dünya Gönüllüler Günü yürüyüşü

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yürüyüş programı gerçekleştirdi.

05.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:48Dünya Gönüllüler Günü yürüyüşü
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından 5 Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yürüyüş programı gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılında gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla her yıl 5 Aralık'ta kutlanan Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Karabük'te yürüyüş programı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu ortaklığında düzenlenen yürüyüş Yenişehir Çamlık bölgesinden başlayan yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı. Kent Meydanına kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi. - KARABÜK

Birleşmiş Milletler, Karabük, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:17 Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti - Haber
12:16 Çalı, çırpı ve dallardan organik gübre üretimi - Haber
12:16 Emekli memur, taşlara şekil vererek duvar örüyor - Haber
12:12 Ankara Büyükşehir Belediyesi, seyyar satıcılara göz açtırmadı - Haber
12:12 'Cağ kebabının anavatanı neresidir?' tartışması - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
5.12.2019 12:23:43