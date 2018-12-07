Dünya Gönüllüleri Gsb'de Bir Araya Geldi

07 Aralık 2018 Cuma 12:58



07 Aralık 2018 Cuma 12:58

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) tarafından "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliğinin tanıtım toplantısı Gençlik ve Spor Bakanlığında (GSB) gerçekleştirildi.Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, dünyadan ve Türkiye'den gönüllü gençler ile çok sayıda davetli katıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yoğun programı nedeniyle Dünya Gönüllüler Günü olan 5 Aralık'ta bir araya gelemediklerini hatırlatarak, "İki gün gecikmeyle de olsa bugün bu buluşmayı gerçekleştiriyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Gönüllülük gibi bizim çok önemsediğimiz bir meselenin konuşulacağı bu programa ev sahipliği yapmak bizim için bir gurur vesilesi. Gönüllülük kavramı üzerinden bir farkındalık oluşturma gayesi güden bütün çözüm ortaklarımıza çok büyük değer veriyoruz. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gönüllülerimize böyle güzel bir buluşmada ev sahipliği yapmayı arzuladık." diye konuştu.Birleşmiş Milletler 2018 Dünya Gönüllülük Raporu'na göre dünyadaki gönüllü sayısının bir milyardan fazla olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Gönüllüler, bugün Çin'den sonra çalışma çağındaki nüfus bakımından dünyadaki ikinci büyük topluluk haline gelmiştir.Bu durum, dünyanın gönüllülük kavramına verdiği önemin bir göstergesidir.Gönüllü yapılan faaliyetlerin önemli bir kısmının gençler tarafından yürütüldüğünü biliyoruz.Bu anlamda genç nüfus yapısıyla Türkiye, gönüllülük faaliyetleri için en dikkat çekici, potansiyeli en yüksek ülkelerden biridir.Avrupa'nın en büyük genç nüfusuna sahip olan Türkiye için gönüllülük en hayati meselelerden biridir.Dünyada kabul edilen genel tanım üzerinden bakarsak; ülkemizde gönüllü sayısının az, gönüllülüğün yaygın olmadığı düşünülebilir. Fakat aslında durum hiç de öyle değildir. Türkiye'de 'gönüllülük' ölçülebilir bir kavram değildir.""Bizde iyilik yapmak doğal bir haldir""Bizde iyilik yapmak doğal bir haldir, yaşama kültürümüzün önemli bir parçasıdır." diyen Kasapoğlu, "Bizim medeniyetimizde ölçü; bir başkasına faydası dokunacak işi vakit kaybetmeden yapmaktır. Bizler göçmen kuşlar için evlerin duvarlarına kuş sarayları kuran, yaralı leylekler için hastane inşa eden (Gurabahane-i Laklakan) bir medeniyetin emanetçileriyiz. Bizim hayatımızda iyilikler, nefes alıp vermek gibi hayatın rutini içine dahildir. Sosyal hayatın yalnızca bir bölümünü işgal eden organize hareketlerden daha fazlasıdır. Bizim hayatın içinde yaşamakta olan gönüllü faaliyetlerimizin ruhunu muhafaza etmemiz hepimiz için bir görevdir." değerlendirmesinde bulundu.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin geliştirdiği gönüllülük projelerini onlarla beraber gerçekleştirmek için gayret sarf etmeyi asli bir görev olarak gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bakanlığımızın tüm faaliyetlerinin odağında sosyal fayda üretme, direkt ve dolaylı olarak insanlığın ortak birikimine katkı sunma gayesi vardır. Bu projelerde, gençlerimizin yollarını açan ve işlerini kolaylaştıran bir çözüm ortağı olarak hareket etmek istedik.Bu anlayışla başlattığımız çalışmalardan bizleri mutlu eden sonuçlar da aldık. Gönüllüleri bir araya getiren ve güç birliği yapmalarına zemin hazırlayan 'Genç Gönüllüler' internet sitesi gurur duyduğumuz çalışmalardan birisidir. İnancımız o ki, başkalarına yardım için kolları sıvayan gönüllüler, herkesi birleştiren bir unsur olarak topluma bu yönde ilham veriyor. Bu faaliyetlerin giderek daha fazla ilgi görmesi, herkesin gücü yettiğince iyilik yapma çabası içine girmesi bunu gösteriyor.Her kesimden insanımızın gönüllü faaliyetler için bir arada hareket etmesi, gönüllülüğün birleştirici ve kaynaştırıcı yönünü de ortaya koyuyor. 'Genç Gönüllüler' işte bu anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır."Genç gönüllülerin, afet, acil durum, eğitim, spor, sağlık, sosyal hizmetler, çevre, kültür ve turizm kategorilerinde faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu kapsamda kan bağışı da gıda yardımı da yapıyorlar.Suriyeli bir çocuğa artık aynı toprağı paylaştığı akranlarıyla kucaklaşabilsin diye Türkçe öğretiyorlar.Ağaç dikiyor, gönüllü kütüphanecilik yapıyor ya da annesiz bir kız çocuğunun saçını örüyorlar.İnsana dokunan, hayatı iyilikle güzelleştiren bu gönüllü faaliyetler için bir araya gelen gençlere, Bakanlığımız yol gösteriyor Bu bizim açımızdan gurur verici bir misyondur." şeklinde konuştu.Konuşmasında Gençlik Merkezleri'ne değinen Kasapoğlu, "Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki 280'i aşkın Gençlik Merkezi'nde ve 120 kütüphanede, eş zamanlı olarak gençlerimiz bir gönüllülük faaliyeti gerçekleştiriyor.Bu vesileyle hem iyilik kervanını yürütüyor hem de gönüllülük hususunda bir farkındalık oluşturuyorlar.Bir kalbe dokunan, emeğini ve gönlünü esirgemeyen bütün gençlerimizi buradan selamlıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum." görüşlerini paylaştı."Gençlerimiz, Türkiye'nin her köşesine güzel izler bırakıyor"Damla Gönüllüleri, Sosyal Uyum ve Genç Dönüşüm ismiyle çalışmalar yürüten projelerden de bahseden Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Bu projede isimleri duyulmayan yüzlerce gönüllü gencimiz, Türkiye'nin her köşesine güzel izler bırakıyor. Türkiye'nin herhangi bir köyüne giderek orada konaklıyor ve ihtiyacı olan bir okulun bakım ve onarımını gönüllü olarak üstleniyorlar.Yaşlı bir büyüğümüzün çorbasını kaynatmak, bir okula kütüphane oluşturmak gibi birçok güzel çalışma da Damla Gönüllülerimizin faaliyetleri arasında. Bu gençlerimiz sessiz birer kahraman gibi. Olağanüstü işleri büyük bir tevazu ile yürütüyor, insanlarımız arasında gönül köprüleri kuruyorlar. Yine Sosyal Uyum ismini verdiğimiz bir başka çalışmamız daha var ki, onu da çok önemsiyoruz.Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, Suriyeli ve Türk gençlerin kaynaşması için, sanatsal, eğitsel ve kültürel faaliyetler yürütüyoruz.Genç Dönüşüm ismini verdiğimiz bir başka projede, gençlerimizde sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin arttırılmasını temin için çalışmalar yapıyoruz.Bu kapsamda gençlerimizi israfı önleyecek, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturacak faaliyetlerle buluşturuyoruz."Bakanlıkta gerçekleştirilen bu toplantının çok önemli olduğuna inandığının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu buluşmaları sık sık tekrarlamayı ümit ediyorum. Birlikten doğacak bu kuvvete, bu sinerjiye hepimizin ihtiyacı var. Bu duygularla, burada olduğunuz, bizimle heyecanımızı paylaştığınız için sizlere bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum.İnşallah dünyada iyiliğin, kötülüğe galip gelmesine hep birlikte şahitlik edeceğiz.Organizasyonda emeği geçen UNV'nin değerli gönüllülerine ve çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.Tanıtım toplantısının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dışarıda oluşturulan stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.Bakan Kasapoğlu ayrıca, görme engelliler için kitap okumayı kolaylaştıran "Sen de Ses Ol Gönüllere" "Sen de Gönüllere Ses Ol" stantlarında hazırlanan metni okudu.