Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'da milli sporcu Nur Sultan Uzuğ, "deadlift" kategorisinde dünya rekoru kırdı.
Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır
'ın El-Uksur kentinde 10 Kasım
'da başlayan şampiyonada Türkiye
'yi 48 kiloda temsil eden Nur Sultan Uzuğ, "deadlift" kategorisinde 111 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve birinci oldu.
Nur ayrıca "powerlifting" ve "bench press" kategorilerini ikinci sıradada tamamlarken 60 kiloda Döndü Yeşilyurt
, "bench press" kategorisinde birinci, "powerlifting" kategorisinde ikinci, 67.5 kiloda Gülistan Özdemir, "powerlifting" ve "bench press" kategorilerinde üçüncü sırada yer aldı. 75 kiloda Bircan Şimşek de "powerlifting" ve "bench press" kategorilerinde ikincilik elde etti.
Organizasyon 18 Kasım Pazar günü sona erecek.
Mısır,10 Kasım
15 Kasım 2018 Perşembe 11:48