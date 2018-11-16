Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nın yedinci gününde erkeklerde Serhat Us, Ömer Galip Kesim, Dursun Hayran, Erkan Öztürk
ve Burak Aydın
çeşitli kategorilerde madalya kazandı.
Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır
'ın El-Uksur kentinde devam eden şampiyonaya yedinci gün maçları ile devam edildi.
Erkekler 56 kiloda Serhat Us, "powerlifting" ve "benchpress" kategorilerinde ikinci, 75 kiloda Ömer Galip Kesim master klasmanında birinci, powerliftingde ikinci ve benchpresste üçüncü, 110 kiloda Dursun Hayran benchpresste üçüncü, 125 kiloda Erkan Öztürk powerlifting ve benchpresste ikinci, artı 125 kiloda ise Burak Aydın powerlifting ve benchpresste ikinci oldu.
Milli sporcular, 2 altın, 12 gümüş ve 4 bronz olmak üzere turnuvadaki toplam madalya sayısını 18'e yükseltti. Organizasyon 18 Kasım Pazar günü sona erecek.
Mısır,Burak Aydın