Dünya Göz Hastanesi kimin? Dünya Göz Hastanesi nerede? Dünya Göz Hastanesi ne zaman kuruldu?

Dünya Göz Hastanesinin ekonomi gündemine oturması ve siyaset gündeminde ilk sırlarına çıkmasıyla Dünya Göz Hastanesi kimin, Dünya Göz Hastanesi nerede ve Dünya Göz Hastanesi ne zaman kuruldu gibi konular merak edilmeye başlandı. Vatandaşların hakkında araştırmalar yaptığı Dünya Göz Hastanesi hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik…

DÜNYA GÖZ HASTANESİ KİMİN?

Dünyagöz Hastaneler Grubu İstanbul merkezli holding kuruluşudur. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Eray Kapıçıoğlu yapmaktadır. Türkiyenin ilk branş hastanesidir. Şirket klinik, poliklinik ve ameliyathane sistemlerine sahiptir.

1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz Hastaneler Grubu, gözün tüm branşlarında göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlar için 500 farklı tedavi yöntemiyle göz sağlığı hizmeti veriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler Grubu, günde 8000 poliklinik ve 1000 ameliyat kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 28 ayrı noktada sağlık hizmeti veriyor.

Dünyagöz; teknolojisi, öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 250 kişilik medikal kadrosu, 2000 personeli ile kısa sürede dünyanın medikal referans merkezi haline geldi.

Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep'te olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında Almanya'nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan'ın Tiflis, Azerbaycan'ın Bakü, Hollanda'nın Amsterdam ve Nijmegen şehirlerinde, Kırgızistan'ın Bişkek ve Kosova'nın Priştine olmak üzere 8 ayrı noktada hizmet vermektedir. Dünyagöz yurt dışındaki yatırımlarına aynı hızla devam edecek olup 2019'da İzmir'deki yeni merkezi ile birlikte daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefliyor. Türkiye'de sağlık turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 147 ayrı yabancı ülkeden yılda ortalama 80 bin hastaya hizmet vererek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Başarı Belgesi'yle ödüllendirilen Dünyagöz 2019 da yurt dışında gerçekleştireceği yeni atılımlarıyla sağlık turizmi hacmini büyütmeyi hedefliyor.

Holdingin temelleri 1996 yılında İstanbul'da Levent'de atılmıştır. 2001'de Kadıköy ve Etiler şubeleri açıldı. Dünyagözün Türkiye'de 21, yurtdışında ise 26 hastanesi mevcuttur. Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep'te 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında Almanya'nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan'ın Tiflis, Azerbaycan'ın Bakü, Hollanda'nın Amsterdam ve Nijmegen şehirlerinde, Kırgızistan'ın Bişkek ve Kosova'nın Priştine olmak üzere 8 ayrı noktada hizmet vermektedir.] 12 Mayıs 2009'da, Dünyagöz Hastaneler Grubu'nun 30 milyon dolarlık yatırımı ile dünyada en büyük göz hastanesi olan Dünyagöz Ankara Hastanesi yaptırılmış hizmete açılmıştır.

DÜNYA GÖZ HASTANESİ NE ZAMAN KURULDU?

Dünya Göz Hastanesi 1996 yılında kurulmuştur.

DÜNYA GÖZ HASTANESİ NEREDE?

DÜNYA GÖZ HASTANESİ YURT İÇİ MERKEZLERİ:

İstanbul - Etiler

İstanbul - Ataköy

İstanbul - Altunizade

İstanbul - Bağcılar

İstanbul - Beylikdüzü

İstanbul - Feneryolu

İstanbul - Pendik

İstanbul - Sultanbeyli

Adana

Ankara - Tunus

Ankara - Keçiören

Ankara - Sincan

Antalya

Bursa

Konya

Sakarya

Samsun

Tekirdağ - Çorlu

DÜNYA GÖZ HASTANESİ YURT İÇİ DIŞI MERKEZLERİ:

Hollanda - Amsterdam

Bakü

Almanya - Frankfurt

Almanya - Köln

Gürcistan - Tiflis