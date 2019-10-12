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Dünya gözüyle Marmaris'i görmek için binlerce kilometre yol geldiler

Tataristan'da yaşayan ve yaşları 70-80 arasında değişen bir grup emekli dünya gözüyle Marmaris'i görüp tanımak için binlerce kilometre yol geldiler.

12.10.2019 09:43Dünya gözüyle Marmaris'i görmek için binlerce kilometre yol geldiler
Tataristan'da yaşayan ve yaşları 70-80 arasında değişen bir grup emekli dünya gözüyle Marmaris'i görüp tanımak için binlerce kilometre yol geldiler. Marmaris'e hayran kalan yaşlılar ilçede çeşitli kurumları ziyaret edip yaşıtları ile buluştular.

Belediyedeki görevlerinden emekli olduktan sonra Yaşlılar Üniversitesi olarak adlandırdıkları kurumda eğitimlerine devam eden Tataristanlı emekli bir grup, Marmaris'i yakından tanımak için bölgeye geldi. Marmaris'te bir dizi ziyarette bulunan, yaşları 70 ile 80 arasındaki konukların ilk adresi Marmaris Belediyesi Huzurevi oldu. Huzurevi'ni ziyaret eden Tatar grup, Huzurevi sakinleriyle bilgi alışverişinde bulundu. İlçedeki kendi yaşıtları ile görüşüp tanışmak için çeşitli kurum ve kuruluş ziyaretlerine devam eden Tataristanlı emekliler 15 Ekim Salı gününe kadar Marmaris'te yaşıtları ile buluşup kaynaşacaklarını belirttiler. - MUĞLA

Tataristan, Marmaris, Güncel

Kaynak: İHA

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