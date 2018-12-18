18 Aralık 2018, 12:56
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Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası

Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası

Türkiye'yi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un temsil edeceği Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası yarın başlayacak.

Türkiye'yi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un temsil edeceği Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası yarın başlayacak.

İran'ın Erdebil kentinin 19- 21 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 7 ülkeden 8 takım yarışacak. Turnuvaya, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna, Sırbistan ve Bulgaristan'dan birer kulübün yanı sıra ev sahibi İran'dan iki takım katılacak.

Kupada Türkiye'yi, Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor temsil edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Dünya Kulüpler Kupası'nda 2016'da ikincilik, 2017'de ise üçüncülük elde etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadrosundaki sporcular şunlar:

55 kilo: Müslüm Alınlı, Ekrem Öztürk

60 kilo: Hammet Rüstem, Ahmet Uyar


63 kilo: Abdurrahman Altan


67 kilo: Atakan Yüksel


72 kilo: Ahmet Yılmaz


77 kilo: Yunus Emre Başar, Fatih Cengiz


82 kilo: Burhan Akbudak


87 kilo: Metehan Başar


97 kilo: Cenk İldem, Fatih Başköy


130 kilo: Rıza Kayaalp İstanbul Büyükşehir Belediyespor,Türkiye
Kaynak: AA

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