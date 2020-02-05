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Dünya GSM Birliği, Barselona'daki kongrede koronavirüs salgınına karşı önlem aldı

Dünya GSM Birliği (GSMA), İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) öncesinde koronavirüs salgını ile ilgili bazı önlemler alıp, katılımcıları uyardı.

05.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:00Dünya GSM Birliği, Barselona'daki kongrede koronavirüs salgınına karşı önlem aldı
Dünya GSM Birliği (GSMA), 'nın kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) öncesinde koronavirüs salgını ile ilgili bazı önlemler alıp, katılımcıları uyardı.
GSMA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının, Barselona'da 24-27 Şubat'ta yapılacak MWC'ye etkisinin "asgari düzeyde" olduğu belirtilmesine rağmen bazı önlemler alınması dikkati çekti.
Kongrenin yapılacağı Barselona'daki fuar alanındaki konferans salonlarında her konuşmacıda mikrofonun değiştirileceğini duyuran GSMA, koronavirüs salgınına karşı katılımcılara "ek sıkışarak selamlaşma yapılmaması" gibi bazı tavsiyelerde bulundu.
Katılımcılara, kamu sağlığı ve hijyen ile ilgili tavsiye içerikli notlar dağıtılacağını açıklayan GSMA, ayrıca sadece fuar alanında değil Barselona'daki toplu ulaşım noktalarında, restoran, otel ve kalabalığın olduğu yerlerde hijyen ve temizliğin artırılmasını istedi.
Güney Kore merkezli çok uluslu şirket LG, "çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin güvenliği ve sağlığının korunması" gerekçesiyle koronavirüs salgınından dolayı MWC'ye bu yıl katılmayacağını açıklamıştı.
Çin firması ZTE ise MWC'de stant açacağını ancak basın toplantısı gibi bazı etkinliklerini iptal ettiğini duyurmuştu.
Dünyadaki en önemli mobil teknoloji fuarı olan ve birçok firmanın yeni ürünlerini tanıttığı MWC'ye 200'den fazla ülkeden 100 binden fazla profesyonel katılımcı geliyor.

Mobil Dünya Kongresi, Barselona, İspanya, Güncel

Kaynak: AA

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