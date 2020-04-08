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Dünya Güreş Birliği, 30 Haziran'a kadar yapılması planlanan etkinlikleri erteledi

Dünya Güreş Birliği, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelemesinin ardından, 30 Haziran tarihine kadar planlanan bütün etkinlik ve organizasyonları erteleme kararı aldı.

08.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:20
Dünya Güreş Birliği, 30 Haziran'a kadar yapılması planlanan etkinlikleri erteledi
Dünya Güreş Birliği, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelemesinin ardından, 30 Haziran tarihine kadar planlanan bütün etkinlik ve organizasyonları erteleme kararı aldı.
2020 Tokyo Olimpiyatlarının ertelenmesinin ardından akıbeti merak edilen olimpiyat kota elemeleri beklenen karar verildi. Telekonferans sistemiyle toplanan Dünya Güreş Birliği (UWW), korona virüs salgını nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar planlanan tüm uluslararası şampiyona ve turnuvaları ertelediğini açıkladı. Buna göre mart ayında Macaristan'da yapılması planlanan Avrupa ve nisan ayı sonunda Bulgaristan'da yapılacak olan dünya kalifikasyon elemeleri, 2021 yılında aynı yer ve tarihte yapılması kararlaştırıldı.
Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan UWW Başkanı Nenad Laloviç, "Takvimimizi IOC ve Tokyo 2020 için planlamak zorundayız. Ayrıca ev sahibi şehirler ve ilgili ulusal federasyonlarla çalışmalarımıza devam etmenin önemli olduğunu görüyoruz. İlgili organizatörler, teknik komisyon ve spor departmanları ile görüştükten sonra, UWW olarak 30 Haziran 2020'den önce planlanan tüm uluslararası turnuva ve şampiyonaların ertelenmesi konusunda karar birliğine vardık. UWW ayrıca Ulusal Federasyonların güvenliği açısından, tüm sporcuların ve katılımcıların sağlığını korumak için ulusal etkinliklerini iptal etmelerini önerdi. 2020 takviminin geri kalanı, COVID-19 salgınının durumuna göre ayarlanacak. UWW Olağan Kongresi'nin 6 Eylül'de Belgrad'daki Gençler Dünya Şampiyonası öncesinde yapılması planlanmıştır. Bu şampiyona iptal olsa bile kongrenin belirtilen yer ve tarihte yapılması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Tokyo, Güncel
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