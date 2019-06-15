15.06.2019 20:47
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Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic İstanbul'da

Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic İstanbul

Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic, İstanbul'a geldi.

Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic, İstanbul'a geldi.
Nişantaşı'nda bir otelde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve UWW Yönetim Kurulu Üyesi Maria Rodika Yakşi ile görüşen Lalovic, Türk güreşçilerin son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na damga vurduğunu belirterek, "Artık Türk güreşi Musa Aydın'la yeniden eski günlerine kavuştu. Musa Aydın göreve geldiği günden bu yana başarılarınız sürekli artıyor. Türk güreşinin bu çıkışı bizleri de mutlu ediyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki, Türk güreşi emin ellerde. Sizleri gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Ziyarette Nenad Lalovic ve Musa Aydın, Türk ve dünya güreşinin son durumu hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA
Nenad Lalovic, İstanbul, Spor

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