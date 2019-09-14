Haberler » Spor » Haber

Dünya Güreş Şampiyonası

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sabah seansı müsabakaları tamamlandı.

14.09.2019 11:50Dünya Güreş Şampiyonası
NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sabah seansı müsabakaları tamamlandı.
Barys Arena'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün sabah seansında, grekoromen stilde olimpik olmayan 55, 63, 72 ve 82 kiloda eleme ve çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.
55 kiloda Şerif Kılıç, İranlı Pouya Mohammad Naserpour'a, 72 kiloda Cengiz Arslan, Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek'e, 82 kiloda Emrah Kuş, Çinli Haitao Qian'a mağlup oldu.
İlk maçlarını kaybeden milli güreşçiler Şerif Kılıç, Cengiz Arslan ve Emrah Kuş, şampiyonaya veda etti.
Türkiye'yi 63 kiloda temsil eden Rahman Bilici ise ilk maçında ABD'li Ryan Robert Mango'yu 7-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli güreşçi, çeyrek finalde Kazak Almat Kebispayev engelini geçemedi.
Kazak güreşçi Kebispayev'in finale yükselmesi durumunda Rahman, repesaj maçına çıkacak.
Dünya Güreş Şampiyonası, 22 Eylül Pazar günü sona erecek.

Cengiz Arslan, Kazakistan, Sabah, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:15 Demir grup sivasspor (fotoğraflar)
17:04 Büyükşehir belediye erzurumspor (fotoğraflar)
16:58 Mehmet büyükekşi: ilk hedefimiz takımın ismini değiştirmek
16:54 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
16:51 Gazişehir Gaziantep'in takımının ismi değişiyor
16:40 Alt minik erkekler türkiye ferdi boks şampiyonası sona erdi
16:38 Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor