Haberler » Spor » Haber

Dünya Güreş Şampiyonası

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda mücadele eden Recep Topal, organizasyona veda etti.

21.09.2019 14:10Dünya Güreş Şampiyonası
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda mücadele eden Recep Topal, organizasyona veda etti.
Türkiye'yi serbest stil 61 kiloda temsil eden Recep Topal, ilk maçında İranlı Behnam Eshagh Ehsanpoor'a 6-3 yenildi.
İranlı güreşçi, yarı final müsabakasında Rus Magomedrasul Drisov'a mağlup olarak finale kalamadı. Recep Topal böylece repesaj hakkı elde edemeyerek elendi.
Şampiyonada mücadele eden Türk sporcu sadece Taha Akgül kaldı. Taha, serbest stil 125 kilo finalinde bugün akşam seansında Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:35 Sivassporlu taraftarlardan koreografi hazırlığı!
14:34 İstanbul BBSK, basketbol A takımını Süper Lig'den çekti
14:32 Konak Belediyespor kadın futbol takımı hedef yükseltti
14:30 "Türkiye'de en iyi kaleci olarak Muslera'yı görüyorum"
14:30 Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
14:30 Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi yine iddialı!
14:27 Sivasspor, trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti