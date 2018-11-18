Dünya Güzeli Yarışmasında Patron, Cinsel İlişki Karşılığında Birincilik Teklif Etti

Filipinler'de yapılan dünya güzeli yarışmasına katılan yaşları 18 ila 21 arasındaki birçok kadın, sponsor firmanın patronun kendilerine birincilik karşılığında cinsel ilişki teklif ettiğini ve taciz ettiğini söyledi. Üç kadın, durumu yetkililere şikayet ettiklerini fakat yetkililerin olayın üzerine düşmediklerini ifade etti.

EVİNDE DANS ETMESİNİ TEKLİF ETTİ

Dünya güzeli yarışmasında İngiltereyi temsil eden 21 yaşındaki Abbey Anne Gyles Brown, sponsorun kendisinden telefon numarasını istediğini ve evinde Latin dansçılara katılmasını teklif ettiğini söyledi.

CİNSEL İLİŞKİ KARŞILIĞINDA BİRİNCİLİK TEKLİF ETTİ

Kanada'yı temsil eden 21 yaşındaki Jaime Vanden Berg, aynı adamın telefon numarasını ele geçirdikten sonra haftalarca kendisini taciz ettiğini ve kendisi ile ilişkiye girmesi halinde yarışmayı kazanmaya yardımcı olacağını söylediğini iddia etti.

GÖĞÜSLERİNE VE KALÇALARINA DOKUNDU

Guma'yı temsil eden 18 yaşındaki Emma Mae Sheedy, aynı adamın sürekli göğüslerine ve kalçalarına dokunarak kendisini taciz ettiğini söyledi.

YETKİLİLER GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Üç kadın, maruz kaldıkları tacizden dolayı adamı yetkililere şikayet ettiklerini ama yetkililerin adamın kendilerine arkadaşça yaklaştığını söyleyip olayın üzerine düşmediklerini söylediler.