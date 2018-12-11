11 Aralık 2018, 08:39
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Dünya Güzellik Yarışı'nda İlk 30'a Giremeyen Şevval Şahin, Türkiye'ye Sitem Etti

Türkiye'yi Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin'in temsil ettiği Miss World 2018 Güzellik Yarışması'nda dereceye giremediği için sosyal medya hesabından Türkiye'ye sitem etti.

Türkiye'yi Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin'in temsil ettiği Miss World 2018 Güzellik Yarışması'nın (Dünya Güzellik Yarışması 2018) kazananı belli oldu. Dünya güzeli Meksika'dan Vanessa Ponce de Leon seçildi. ilk 30'a giremeyen Şevval Şahin ise sosyal medya hesabından sitem ederek, Türkiye'nin telefon oyunda kendisini desteklemediğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE ANA AKIM YOK"

Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti. Şahin ilk 30 güzel arasında yer alamadı. Yarışma sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şevval Şahin, neden dereceye giremediğini anlattı: Bu yarışmanın tüm olumlu ve muhteşem yönleri arasında ne yazık ki şunu gördüm: Türkiye'nin diğer ülkelere göre ana akım olmadığı. Politik görüşler çok büyük bir rol oynamakta ve anladığım kadarıyla Miss World yarışmanın en çok desteklediği ülkeler her sene hemen hemen aynı.

"SONRAKİ SEVİYEYE GEÇEMEMEMİN NEDENİ TELEFON OYLARI"

En çok desteklenen ülkeler Asya ağırlıklı çünkü ülkelerinde Miss World oldukça önemli. Asya ülkeleri adaylarını sonuna kadar tutkuyla destekliyor ve mobil bir şekilde oy veren büyük ve güçlü bir nüfusa sahipler. 'Head to head challenge'da her ne kadar verdiğim cevabım en iyilerinden biri olduğunu düşünsem ve adaylar tarafından düşünülse de büyük başarı yapacağımı bildiğim bir sonraki seviyeye geçemememin sebebi yine telefon üzerinden verilen oylar oldu.

"TÜRKİYE DESTEĞİNİ GÖSTERMİYOR"

Top model yarışmasında Top 30'a girsem de, bir çok kişiden ve eski dünya güzellerinden övgü alsam da ödül Türkiye'ye değil Fransa'ya verildi. Diğer olaylarda da bunu gibi birçok durum yaşandı. Bu yarışmanın en büyük faktörlerinden biri destek. Maalesef Türkiye bu konuda desteğini çok fazla göstermiyor. İlk 12'de yer alan yarışmacılar, ülkelerinden gördükleri büyük desteğe ve tutkuya sahipti ve bu da sadece aslında olayın adaylardan ibaret olmadığını gösteriyor. Türkiye'yi temsil ettiğimiz yarışmalarda aslında yalnız başımıza değil, ülkemizle beraber yarışıyoruz. Bu nedenle yarışmanın beklentileri bizimle, ülkemizle ve ülkemizin bize verdiği destekle ilgilidir. Burun estetiğimle ilgili birçok kötü yorum aldım, aslında yarışmada adayken bundan çekinmeyerek burun estetiği yaptığımı belirtmiştim.

"HALKIMIZIN BAKIŞ AÇISININ DEĞİŞMESİ UMUDUYLA"

Güzellik yarışmalarında, dünyanın hiçbir yerinde estettik yoktur gibi bir kural yoktur. Hatta Venezuela'da sırf güzellik yarışmaları için 12 yaşından beri estetik yaptıran bir çok kız var. Ama yine de bu kişiler, ülkeleri tarafından oldukça destek görüyor ve bu ülkeler neredeyse her sene 25 top 15 gibi dereceler alıyor. Yani ülkemizin bize verdiği destek, bizim yarışmada gösterdiğimiz güç ile aynı etkiye sahip. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ülkemizi kültürel anlamda bu kadar öne çıkartan yarışmalarda, halkımızın bakış açısının ve bazı şeylerin değişmesi umuduyla..."

Dünya güzeli Vanessa Ponce de Leon

Türkiye 2018 Güzeli Şevval Şahin, Miss World Yarışmasında İlk 30Türkiye 2018 Güzeli Şevval Şahin, Miss World Yarışmasında İlk 30'a Giremedi

ÇinÇin'de Türkiye'yi Temsil Edecek Olan 2018 Güzeli Şevval Şahin'e, Estetik Doktorundan Destek Mesajı Geldi

Şevval Şahin,Türkiye
11 Aralık 2018 Salı 08:39



YORUMLAR (78)
KUŞÇU: bu tipemi oy verilecekti de. yanında resim cekildiklerinle bi resmi kendince analiz et ondan sonra türkiye ye sitem et
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METAY: Burun da yapma hemde çok standart yapma
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HÜSEYİN KAYA: seni kim güzel seçti sorun burada seni cebinden çıkaracak kızlar seçilmedi politika burada dönmüş ya daha ne konuşuyorsun
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AYSEE: benden günah gitti şimdi Türkiye düşünsün diyo.. bizim de işimiz gücümüz yok oturup sizlere oy kullanıcaz.. dünya sizin etrafınızda dönmüyo be güzelim.. suç sen de değil seni miss Turkey seçen jüride.. keşke fazla güzel olsaydın da alsaydın yarışmayı.. hangimiz zamanında azra akın a oy verdik.. kendi çabasıyla kazandı..
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ELİFF: Güzelmiş kime göre neye göre Olmaz olsun böyle yarismalar kime yarari var
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