Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Düzce Şube BaşkanıHasan Arslan, genel merkezleri tarafından 2020 yılı Dünya Hafızlar Haftası temasının "Hafızlar Toplumun Mayasıdır" olarak belirlendiğini söyledi.EHAD Düzce Şube Başkanı Hasan Arslan, yaptığı açıklamada, Evrensel Hafızlar Derneği olarak hafızlığı tanıtmak, teşvik etmek ve hafızların sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla her yıl mübarek üç ayların ilki Recep ayının ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutlandığını belirtti.Arslan, Üç ayların tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini ve Suriye 'de yaşanan üzüncü olayda şehadete ulaşan Mehmetçiklerin ailesine sabır dileyerek, " 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğreteninizdir' buyuran Allah Rasulü (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'in sahih okunmasına, ezberlenmesine ve anlaşılıp hayata tatbik edilmesine büyük önem vermiştir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), Kuran-ı Kerim'in öğrenilmesini, öğretilmesini ve ezberleyerek hafız olunmasını birçok vesileyle teşvik ettiğini biliyoruz." dedi.Genel merkezleri tarafından 2020 yılı Dünya Hafızlar Haftası temasını "Hafızlar Toplumun Mayasıdır" olarak belirlediğinin altını çizen Arslan, şöyle konuştu:"Asr-ı saadetten günümüze, hafızların içinde bulundukları toplumların maddi ve manevi yönden gelişmesine verdiği katkıyı maya örneklemesi ile anlatmak istiyoruz. Farsça bir isim olan maya, kimyasal içeriği sayesinde bir besini farklı bir besine dönüştüren katalizör madde olarak da tanımlanabilir. Yoğurt ve ekmek mayası bunlardan en çok bilinenleridir. Maya, hamurun ekmeğe, sütün yoğurda dönüşmesine vesile olur. Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) Hira Mağrası'nda gelen 'OKU!' emrini yüklenen başta hafızlar olmak üzere güzide insanlar, nice toplumlara maya misali etki etmişlerdir.Kur'an ve sünnet ile mayalanan şehirler Yesrib iken Medine, Konstantiniyye iken İslambol olup, Cennet bahçesine dönüşmüştür.Hafızlar, tarih boyunca evde, okulda, iş yerinde, devlet dairesinde özetle hayatın her aşamasında üsve-i hasene olan Efendimizin (s.a.v.) ve O'nun güzide ashabının yolundan yürüyerek her daim hayra motor, şerre fren olma gayretinde olmuşlardır.""Manevi Tahribatın ilacı Kur'an'dır"Günümüzde manevi tahribatın yaygınlaştığını ve Kur'an'a olan ihtiyaç her geçen gün hızla arttığının altını çizen Arslan, "Keşmekeşin, kaosun ve kargaşanın işgal ettiği dünyamızın tek kurtuluşu Kur'an ve sünnete sarılmaktır. İnançsızlığın veba gibi yayıldığı bu asırda insanlık, Kuran'ın ruhuna, yani o mayaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Aslını kaybetmiş, özünden uzaklaşmış toplumlara şifa olacak ruh, hafızların mayasındadır." diye konuştu.